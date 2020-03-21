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الجمارك السعودية توقف تصدير الأدوية والأجهزة الطبية

السبت، 21 مارس 2020 11:21 م
الجمارك السعودية توقف تصدير الأدوية والأجهزة الطبية أجهزة طبية - صورة أرشيفية
إيمان حنا

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أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد (Covid-19) المتضمنة إيقاف هذه المنتجات وما أُعلن عنه سابقًا حيال إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من الفيروس التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه).

وأوضحت الجمارك السعودية أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على الصحة العالمية.

 

 


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