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الجزائر تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ15 حالة

السبت، 21 مارس 2020 06:57 م
الجزائر تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ15 حالة إصابات فيروس كورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 15 شخصا.

 

وقررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس الجمعة، ارتفاع الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا إلى 12 حالة، فيما تم وضع 3328 مواطنا جزائريا رهن الحجر الصحي.
 
 
وفرض الجزائريون على أنفسهم حظرا غير رسمي للتجوال، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يعكس وعيا شعبيا متزايدا تجاه الأزمة الصحية التي تضرب العالم.
 
 
ورغم أن الحكومة الجزائرية لم تفرض حظرا للتجوال إلا أن المواطنين لزموا منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، خوفا من انتشار المرض، كما خلت شوارع أحياء العاصمة الجزائرية من المارة، خاصة بعد تطبيق قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، فيما اختفى الباعة الجائلون وانتشرت فرق الحماية المدنية التي تقوم بتطهير الشوارع وأبواب المحال التجارية المغلقة.
 
 
من جانبها، كشفت وزارة السياحة الجزائرية عن وضع 3328 مواطنا عادوا من دول موبوءة بفيروس كورونا رهن الحجر الصحي في فنادق عدة.

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