التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضرورة استعانة طلاب الثانوية العامة خلال الأيام الجارية بالنماذج الاسترشادية لامتحانات البوكليت خلال الثلاث سنوات السابقة ضمن خطة تحصيل دروسهم بجانب القنوات التعليمية والتى تم إتاحة محتوى رقمى عليها منذ تطبيق خطة التعلم عن بعد، بعد قرار تعطيل الدراسة بسبب كورونا.



وأوضحت المصادر، أن السنوات السابقة كان يتم فيها توفير 4 نماذج امتحانية فى العام الواحد، وبالتالى سيجد الطالب حصيلة مهمة من النماذج الاسترشادية التى يستطيع أن يستفيد منها فى تحصيل دروسه لأن النموذج الاسترشادى يعتبر محاكيًا للامتحان الحقيقى فى نهاية العام، إضافة إلى أن بعض الأسئلة قد تأتى فى اختبار نهاية العام من النموذج الاسترشادى التجريبى للطلاب.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.



وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.



وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، أن الوزارة أخذت فى الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة فى طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدى فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتى تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقى الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.



وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة فى وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.



وأعاد المركز التأكيد على أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سارى لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وسيجرى استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات فى موعدها المقرر.