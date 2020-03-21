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التعليم العالى: المنظومة تسير بخطى ثابتة وتفاعل بين الطلاب وأعضاء التدريس

السبت، 21 مارس 2020 10:18 ص
التعليم العالى: المنظومة تسير بخطى ثابتة وتفاعل بين الطلاب وأعضاء التدريس الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن منظومة التعليم عن بعد التي طبقتها الجامعات ضمن القرار الرئاسي بتعليق الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره تسير بشكل طبيعى وبخطى ثابتة. وأضاف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مع كافة الجامعات، مؤكدا نجاح منظومة التعليم عن بعد وأنها متميزة من كافة الاتجاهات وهناك تفاعل كامل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع نائب وزير التعليم العالى تصريحه بالقول، إن الوزارة ورؤساء الجامعات تعمل على إزالة أى معوقات تتعلق بمنظومة التعليم عن بعد بصورة مستمرة.

كان الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، قال إن الوزارة من قبل قرار تعليق الدراسة وتسير فى ظل خطتها والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية، اتخذت خطوات لرفع كفاءة البنية التحتية فى الجامعات الحكومية بالكامل منذ عام ونصف، ونعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية.

وأضاف الطيب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخطة ما زالت قيد التنفيذ مرحليًا، وبالتالى تم عقد اجتماع قبل قرار تعليق الدراسة لوضع خطة بالجامعات لتكون جاهزة لتطبيق التعلم عن بعد الذى تعمل عليه الوزارة منذ عام ونصف، موضحًا أن المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى التعليم عن بعد تكلفة مليار ونصف، وإجمالى المشروع 4.3 مليار جنيه كمشروع قومى.

وتابع مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية، أن التعلم عن بعد يسير بشكل متكامل وعلى أعلى مستوى داخل الجامعات فى التواصل مع الطلاب، ويصل الوزير تقارير نصف يومية عن تعامل الجامعات والتواصل مع الطلبة، والموقف يتابع بجدية شديدة جدا حتى يقوم الطلبة بالعملية التعليمية أثناء التواجد من المنزل مع التأكيد على الوقاية الشخصية والتعليمات التى يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا .

 


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