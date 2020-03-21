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"الاتصالات":95 مليون اشتراك محمول.. و43 مليون يستخدمون الإنترنت عبر الموبايل

السبت، 21 مارس 2020 11:00 م
"الاتصالات":95 مليون اشتراك محمول.. و43 مليون يستخدمون الإنترنت عبر الموبايل وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 ومقارنة ب 95.25 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 93.95 مليون اشتراك في نوفمبر 2018. 
 
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 بالمقارنة ب 38.67 مليون في أكتوبر 2019 و 34.37 في نوفمبر 2018. 
 
ووصل عدد مستخدمو ال "USB modem" لنحو 3.59 مليون في نوفمبر 2019 مقارنة ب 3.58 في أكتوبر 2019 و 3.23 مليون في نوفمبر 2018، ووصلت السعة الدولية للإنترنت إلى نحو 2665.70 مليار نبضة/ث في نوفمبر 2019 مقارنة ب2665.78 في أكتوبر 2019 و 2343.54 في نوفمبر 2018. 
 
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وجهت،  بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، كما وجه بإضافة 200 مقدم خدمة إضافى فى مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 

وزارة الاتصالات

مشتركي الإنترنت

اليو اس بي مودم

مشتركي المحمول

مستخدمي المحمول

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