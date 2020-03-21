اعرف قرارات الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا.. أبرزها تأجيل الامتحانات

اتخذ المجلس الأعلى للجامعات، عددا من القرارات الهامة والعاجلة، فى ضوء القرار الرئاسى الصادر بتعليق الدراسة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" قرارات المجلس الأعلى للجامعات:
1 - التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم منشآت ومرافق الجامعات
2- الاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة .
3 –يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو فى الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.
4 - التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد فى جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.
5 - إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية.
6 - إلغاء امتحانات الميد تيرم وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حال استمرار تعطيل الدراسة.
7 – تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التى ستعلن من كل جامعة
8 - عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة لطلاب الدراسات العليا.
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