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اعرف قرارات الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا.. أبرزها تأجيل الامتحانات

السبت، 21 مارس 2020 02:40 م
اعرف قرارات الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا.. أبرزها تأجيل الامتحانات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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اتخذ المجلس الأعلى للجامعات، عددا من القرارات الهامة والعاجلة، فى ضوء القرار الرئاسى الصادر بتعليق الدراسة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" قرارات المجلس الأعلى للجامعات:

1 - التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم منشآت ومرافق الجامعات

2- الاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة .

3 –يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو فى الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

4 - التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد فى جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

5 - إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية.

- إلغاء امتحانات الميد تيرم وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حال استمرار تعطيل الدراسة.

7 – تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التى ستعلن من كل جامعة

8 - عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة لطلاب الدراسات العليا.


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