استقبال 863 شكوي بمكتب خدمة المواطنين بالشرقية والرد علي 85% منها

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورا ، مشيراً إلي أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم و شكواهم بحضور مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الاسبوع بكل مركز ومدينة وحي لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف علي أراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

وفى هذا الإطار أكد إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر فبراير 863 شكوي تم الرد علي 732 منها بنسبة 85٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والاحياء وإدارات الديوان العام وجاري الانتهاء من الرد علي الشكاوي المتبقية تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

واضاف مدير خدمة المواطنين ان الشكاوى التى استقبلتها الادارة خلال شهر فبراير الماضي 2020تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.