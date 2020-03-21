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ارتفاع عدد مصابى كورونا بإسرائيل لـ883..ومخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة

السبت، 21 مارس 2020 12:33 م
ارتفاع عدد مصابى كورونا بإسرائيل لـ883..ومخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة فيروس كورونا
كتب - هاشم الفخرانى

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أعلنت مصادر طبية رسمية في إسرائيل، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر المعطيات اليوم السبت، قد بلغ 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة بينما تعافى 36 شخصا منهم فيما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن.

وكان مُسن إسرائيلي يبلغ من العمر (88 عامًا) توفي مساء الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل.

وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت بعد نقاش صاخب استمر ثلاث ساعات أقرت الحكومة بعد ظهر الجمعة، أنظمة طوارئ خاصة تفرض قيودا على عدد المستخدمين في أماكن العمل المختلفة.

وبموجب هذه الأنظمة يتم تقليص عدد العمال في القطاع العام والاعمال الى ما نسبته 30%  ما عدا أماكن العمل الحيوية التي يستمر العمل فيها بانتظام كالمعتاد.

وتقرر استثناء الاخصائيين الاجتماعيين من هذه الأنظمة بحيث يواصلون تقديم خدماتهم الى جانب الكنيست والمحاكم ومراقب الدولة ومقر رؤساء إسرائيل ولجنة الانتخابات العامة، وتقدر وزارة المالية ان تؤدي هذه الإجراءات الى المساس بالناتج القومي بحجم سبع مليارات شيكل.

فيما حذر مختصون في مجال الصحة بأن وصول عدد الحالات المصابة لـ1000 يعنى خروج الوباء عن السيطرة في إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين .

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

كورونا

فيروس كورونا

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