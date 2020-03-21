اليوم السابع
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ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى اليابان إلى 1016 حالة

السبت، 21 مارس 2020 11:02 ص
ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى اليابان إلى 1016 حالة كورونا فى اليابان
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان سجلت حتى الآن 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، انتقلت محليا، قائلة إن عدد المصابين سيرتفع إلى 1728 مصابا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من السفينة السياحية التى رست قرب طوكيو الشهر الماضى، وأشارت الهيئة، إلى أنه بالرغم من العدد ما زال فى تزايد مستمر، إلا أن اليابان بدأت تقليص بعض الإجراءات التى اتخذتها لمكافحة انتشار الوباء.

كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أصدر تعليمات فى اجتماع لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا، الجمعة، بوضع خطوات ملموسة على وجه السرعة لإعادة فتح المدارس مع بدء العام الدراسى الجديد فى أبريل.

وعلق آبى، الشهر الماضى منظومة المدارس فى البلاد بالكامل من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية حتى عطلة الربيع فى أواخر مارس للمساعدة فى احتواء تفشى الفيروس

كما وصلت الطائرة التى تحمل الشعلة الأولمبية إلى اليابان رغم تزايد المخاوف بشأن عدم إقامة أولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكدت الحكومة اليابانية أنها عازمة على استضافة أولمبياد "آمنة" فى موعدها المحدد على الرغم من اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتأجيلها لمدة عام بسبب الفيروس.


كورونا

اليابان

فيروس كورونا

كوفيد 19

فيروس كوفيد 19

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