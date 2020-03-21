اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إلزام مطلقة بدفع تعويض 60 ألفا بسبب تعسفها وحرمانها لطليقها من رؤية أطفاله

السبت، 21 مارس 2020 01:03 م
إلزام مطلقة بدفع تعويض 60 ألفا بسبب تعسفها وحرمانها لطليقها من رؤية أطفاله محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات،  بإلزام مطلقة بدفع تعويض مادياً لطليقها، قدر بـ 60 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية"، لأطفاله دون سبب، طوال 4 جلسات.
 
وتعود تفاصيل القضية إلي أقام أ.ع.أ، دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودي بناء على طلبها وتسلمها كافة حقوقها الشرعية، ليفاجئ بعدها بمنعه من رؤية أطفاله ورعايتهم، رغم مطالبتها بنفقاتهم بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية.
 
وأكد الأب أن مطلقته، كانت دائمة التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، فتأتى مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية أطفاله بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بإنقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وأذت مشاعره.
 
وأكدت حيثيات الحكم الصادر بتعويض الأب، أنه وفقا للمستندات قام النادي الرياضي محل الرؤية، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، بعد تحرير الأب بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
 
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.

محكمه الاسره

قانون الرؤيه

العنف الاسري

حرمان الاباء من الرؤيه

الطلاق والخلع

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوج أمام محكمة الأسرة: "مطلقتى اتهمتنى بالتحرش بابنتى لتحرمنى من رؤيتها"

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 ص

علاقة الملك فاروق بالمحاكم بمناسبة ذكرى رحيله الـ55.. أنشأ مجلس الدولة عام 1946.. ومجمع الجلاء عام 1947.. وألغى "المختلطة" فى 1949.. وننشر وثيقة تكشف واقعة طلاق فاروق من ناريمان وعلاقته بمحاكم الأسرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:00 م

العدل: موظف محكمة الأسرة بالعجوزة مريض بالتهابات الحلق وليس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:57 م

أول دعوى قضائية فى محاكم الأسرة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:09 م

محكمة الأسرة ألزمت رجل بدفع 50 ألف جنيه لعلاج طفله من ذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 16 مارس 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة