اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 11:47 م
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إغلاق 372 مقهى ومحل تجارى فى حملة مكبرة لمواجهة انتشار كورونا بالبحيرة

السبت، 21 مارس 2020 11:43 م
إغلاق 372 مقهى ومحل تجارى فى حملة مكبرة لمواجهة انتشار كورونا بالبحيرة حملة مكبرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم واستمرار الحملات المكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحلات والمطاعم والمقاهى والمراكز التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن غلق عدد 320 محلا و52 مقهى ومركز شباب وحديقة ألعاب بمركز ومدينة المحمودية.
 
 
كما تم غلق السوق العمومي للمواشي بمركز ومدينة الدلنجات ومنع الباعه الجائلين من الفروشات في الأسواق وعدم إقامة أسواق في القري، وتم تجهيز سيارة بمكبرات صوت للتنبيه على المواطنين بإلغاء سوق السبت واستمرار تكثيف المرور على المقاهى بالمدينة والقرى لمنع الشيشة، كما تم التأكيد بالالتزام بالاشتراطات الصحية من كوبيات ورقية أو بلاستيكية حرصا على عدم انتقال العدوى بين المواطنين.
 
 
وفى هذا السياق، قامت الأجهزة الأمنية بمنع إقامة الأسواق بقريتي بويط والمجد بمركز ومدينة الرحمانية، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهى بمراكز شبراخيت وحوش عيسى وكوم حمادة وايتاي البارود وأبو المطامير.
 
 
كما تم غلق صالات اللياقة البدنية "الجيم"حتى 31 مارس أو لحين إشعار آخر بمركز ومدينة وادى النطرون، وناشد محافظ البحيرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق حرصًا على الصحة العامة وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.
 

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

 

كما وجه بتطهير المساجد الأهلية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، والتنسيق مع مسؤولى الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة.

 

وأكد محافظ البحيرة، إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة، والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.

 

 

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