إغلاق 372 مقهى ومحل تجارى فى حملة مكبرة لمواجهة انتشار كورونا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم واستمرار الحملات المكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحلات والمطاعم والمقاهى والمراكز التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن غلق عدد 320 محلا و52 مقهى ومركز شباب وحديقة ألعاب بمركز ومدينة المحمودية.

كما تم غلق السوق العمومي للمواشي بمركز ومدينة الدلنجات ومنع الباعه الجائلين من الفروشات في الأسواق وعدم إقامة أسواق في القري، وتم تجهيز سيارة بمكبرات صوت للتنبيه على المواطنين بإلغاء سوق السبت واستمرار تكثيف المرور على المقاهى بالمدينة والقرى لمنع الشيشة، كما تم التأكيد بالالتزام بالاشتراطات الصحية من كوبيات ورقية أو بلاستيكية حرصا على عدم انتقال العدوى بين المواطنين.

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة الأمنية بمنع إقامة الأسواق بقريتي بويط والمجد بمركز ومدينة الرحمانية، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهى بمراكز شبراخيت وحوش عيسى وكوم حمادة وايتاي البارود وأبو المطامير.

كما تم غلق صالات اللياقة البدنية "الجيم"حتى 31 مارس أو لحين إشعار آخر بمركز ومدينة وادى النطرون، وناشد محافظ البحيرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق حرصًا على الصحة العامة وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.