اليوم السابع
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إغلاق مبنى اتحاد الصناعات لمدة أسبوع لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:53 م
إغلاق مبنى اتحاد الصناعات لمدة أسبوع لمواجهة فيروس كورونا اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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قال اتحاد الصناعات، إنه نظرا للإجراءات الاحترازية الجارية علي كافة المستويات للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحرصا منا علي الحفاظ علي سلامة العاملين بالاتحاد والغرف الصناعية وجميع المترددين علي الاتحاد من ممثلي الشركات ، فقد رأينا إغلاق المبني الرئيسى للاتحاد وجميع المقرات الخارجية  لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد 22 مارس.
 
وانتهت وزارة الصناعة والتجارة من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة  للوزارة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يأتى هذا الإجراء بتوجيه من  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتى قامت بتشكيل لجنة لادارة الازمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة ، حيث تم الزام العاملين المتواجدين بالمقرات بإرتداء ماسكات الوجه والقفازات ، مع تواجد فرق نظافة لاجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولاً بأول .
 
وواصل الخط ساخن رقم 105  التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة
 
وكانت  وزارة الصحة،  قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

اتحاد الصناعات

إغلاق اتحاد الصناعات

الغرف الصناعية

فيروس كورونا

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