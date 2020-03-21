اليوم السابع
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"ايجاك" بجامعة جنوب الوادى لاعتماد مركز ابحاث الخلية الفسيولوجيا

إعفاء طلاب مدن جامعة جنوب الوادى من المصروفات خلال فترة تعليق الدراسة

السبت، 21 مارس 2020 03:19 م
إعفاء طلاب مدن جامعة جنوب الوادى من المصروفات خلال فترة تعليق الدراسة فريق المجلس الوطنى للاعتماد
قنا - وائل محمد

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قرر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بان طلاب المدن الجامعية لن يدفعوا أى رسوم إلا عن المدة الفعلية التى قضوها بالمدن الجامعية ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة والتى تستمر لمدة اسبوعين.

واشار إلى أن من قام بسداد تكلفة الإقامة بالمدينة عن شهر مارس كامله فانه سوف يتم خصم هذين الأسبوعين من قسيمة شهر إبريل وأما من لم يتمكن من دفع شهر مارس حتى الان  فسوف يقوم بدفع قيمة الاسبوعين عند العودة .

وكان الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي شهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي اقيم بكلية التربية بقنا كخطوة تتماشى مع المستجدات الاخيرة وتوفير اقصى معايير السلامة و الاستمرار في المهام التعليمية للكلية بصورة آمنة تتمثل في التعليم عن بعد و الاستفادة القصوى من امكانيات وخبرات الجامعة و اعضاء هيئة التدريس و الفنيين في مجال التعلم الالكتروني.

وقال بيان الجامعة لقد تم اليوم تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية و تتضمن تنفيذ عدة مهام خلال الفترة من 15 الى 18 مارس الجاري حيث تبدأ اليوم 15 مارس بتسجيل المحاضرات مسبقا باستخدام برنامج Presentation Tubeوبث المحاضرات اعتبارا من 16 مارس بطريقة متزامنة و مباشرة باستخدام خدمة Zoom و انشاء حساب شخصي لاستضافة محتوى المقررات على Drive Google يوم 17 مارس ويوم 18 مارس دعم الطالب عن بعد و التواصل معه فى إطار مواجهة الدولة لمواجهة فيروس كورنا.

فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.
 

من ناحية أخرى، استقبلت جامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فريق المجلس الوطنى للاعتماد  "ايجاك " التابع لوزارة الصناعة والتجارة "فريق التقييم"، والذى يزور الجامعة لاعتماد مركز ابحاث الخلية الفسيولوجيا الجزئية بكلية الطب البيطرى.


وكان في استقبالهم بالكلية الدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد الكلية ويضم الفريق الدكتور محمد عبد الحكيم كيلانى رئيس فريق زيارة الاعتماد والدكتور احمد مصطفى على خبير فنى فريق الاعتماد.

وقام الدكتور حمدى عطيتو مدير المركز بعمل شرح تفصيلي للجنة التقييم  من قبل الايجاك للاعتماد واشاد فريق الزيارة بالامكانيات والاجهزة الموجودة بمعامل المركز وتستمر الزيارة لمدة يومين.

وشهد الزيارة الدكتور اشرف الغنيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد محمد سيد وكيل الكلية للدراسات العليا وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وكان الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي شهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي اقيم بكلية التربية بقنا كخطوة تتماشى مع المستجدات الاخيرة وتوفير اقصى معايير السلامة و الاستمرار في المهام التعليمية للكلية بصورة آمنة تتمثل في التعليم عن بعد و الاستفادة القصوى من امكانيات وخبرات الجامعة و اعضاء هيئة التدريس و الفنيين في مجال التعلم الالكتروني.

وقال بيان الجامعة لقد تم اليوم تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية و تتضمن تنفيذ عدة مهام خلال الفترة من 15 الى 18 مارس الجاري حيث تبدأ اليوم 15 مارس بتسجيل المحاضرات مسبقا باستخدام برنامج Presentation Tubeوبث المحاضرات اعتبارا من 16 مارس بطريقة متزامنة و مباشرة باستخدام خدمة Zoom و انشاء حساب شخصي لاستضافة محتوى المقررات على Drive Google يوم 17 مارس ويوم 18 مارس دعم الطالب عن بعد و التواصل معه فى إطار مواجهة الدولة لمواجهة فيروس كورنا.

فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 

 

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جامعة جنوب الوادى

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