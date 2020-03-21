إصلاح الهبوط الأرضي بشارع النيل في السويس والسكريتر العام يجري جولة تفقدية

السويس – السيد فلاح

قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، بجولة تفقدية لمتابعة المرافق العامة والخدمات بدأها بتفقد أعمال التطوير والإنشاء حديقة استكمال امتداد السوايسة 2 التي تقام علي مساحة 7000 متر مربع وحدائق كورنيش السويس القديم بحي السويس.

كما تفقد السكرتير العام للمحافظة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع النيل بحي الأربعين، مشددًا علي حي الأربعين والشركة القابضة سرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

وشدد السكرتير العام علي حي الأربعين وحي السويس وجهاز التجميل والحدائق وفريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والالتزام باستخدام الزي الموحد لعمال النظافة والتجميل واستخدام أدوات النظافة للحماية من العدوي والأمراض.

كما أكد علي الأحياء بالتنبيه علي المواطنين الالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الساعة السابعة مساءً أمام الجمهور وحتي الساعة السادسة صباحًا في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك حتي نهاية مارس للحفاظ علي صحة المواطنين.

رافق السكرتير العام في الجولة كلًا من أمل إبراهيم، رئيس حي السويس عادل خشانة، مدير التجميل والحدائق والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وغريب شحاته، مساعد رئيس الحي وعزت الحنبوشي، مساعد رئيس حي الأربعين والمهندس محمد أمام، مدير الإدارات الهندسية ومحمد سامح، مدير الإدارة القانونية بحي الأربعين ورضا عبود، نائب مدير الجهاز التجميل والحدائق بالمحافظة وممثلي المرافق العامة.

كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق المحافظة وعلي من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيهًا ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في تقديمها مع التنبيه بغلق وتشميع أي منشأة تقدم الشيشة للرواد .