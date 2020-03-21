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إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:39 ص
إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتب - أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها نقلاً عن رويترز: الإعلان عن إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا.

من جانب أخر، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه تحدث أمس مع الشركات الصغيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات الأكثر مكافحة فى التاريخ لفيروس كورونا القاتل، وأنه سيتم تقديم الإغاثة السريعة للأعمال والعمال.

وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على إحدى تغريدات ابنته إيفانكا ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "تحدثت اليوم مع الشركات الصغيرة التابعة لأمتنا، والتى توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة فى أمريكا.. نحن نتخذ الإجراء الأكثر مكافحة فى التاريخ لتقديم الإغاثة السريعة لأعمالك وعمالك.. سنحمى دائمًا أعمالنا الصغيرة".

وغردت إيفانكا ترامب، قائلة: "إن الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال فى الأمريكتين هم العمود الفقرى لاقتصادنا.. نحن نعمل بجد مع الكونجرس وأكبر البنوك فى البلاد لتقديم الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها بسرعة.. كن آمنا وداعمًا لبعضكما البعض! نحن جميعا فى هذا معا!".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فى مؤتمر صحفى: "نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء (العدو الخفي)، وندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة، فى إطار إجراءات التصدى لفيروس كورونا".


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