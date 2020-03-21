إحالة سيدة لحيازتها كيلو ونصف من مخدر الفودو لمحكمة الجنايات

قررت نيابة الشرابية إحالة سيدة لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1,560 كيلو جرام " من مخدر الفودو .

البداية كانت بورود معلومات وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار فى المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وانتقل رجال المباحث، لمسكنها وتم ضبط أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها كمية من مخدر الفودو وزنت 1,560 كيلو جرام، مبلغ مالى 2000 جنيه ، وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحلاوة المواد المخدرة بهدف الربح والاتجار بها والمبلغ المالى حصيلة بيتها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائها .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معها .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.