اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة سيدة لحيازتها كيلو ونصف من مخدر الفودو لمحكمة الجنايات

السبت، 21 مارس 2020 02:31 م
إحالة سيدة لحيازتها كيلو ونصف من مخدر الفودو لمحكمة الجنايات مخدر الفودو - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الشرابية إحالة سيدة لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1,560 كيلو جرام " من مخدر الفودو .

 

البداية كانت بورود معلومات وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار فى المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وانتقل رجال المباحث، لمسكنها وتم ضبط أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها كمية من مخدر الفودو وزنت 1,560 كيلو جرام، مبلغ مالى 2000 جنيه ، وهاتف محمول

 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحلاوة المواد المخدرة بهدف الربح والاتجار بها والمبلغ المالى حصيلة بيتها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائها .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معها .

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


إحالة سيدة

ربة منزل

اتجار المخدرات

مخدر الفودو

قسم الشرابية

أخبار عاجلة

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة