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أمطار رعدية فى الإمارات.. ومركز الأرصاد يحذر من هبوب رياح.. فيديو

السبت، 21 مارس 2020 08:41 م
أمطار رعدية فى الإمارات.. ومركز الأرصاد يحذر من هبوب رياح.. فيديو الاجواء في دبي الآن
كتب آسر أحمد

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تشهد عدد من المدن الإماراتية، طقس غير مستقر وتساقط أمطار غزيرة على مدار الساعات الماضية.

 

وحذر المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، من موجه تقلبات رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كيلو مترا في الساعة خلال الفترة القادمة، مناشداً الجميع الالتزام بالبقاء داخل المنزل.

 

 

وسرعان ما انتشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا، التي توثق حالة الطقس المتقلب والأمطار  التى تشهدها شوارع دولة الامارات.

 

وعلى سياق أخر، نفذت بلدية دبي بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، نفذتها دائرة البلدية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق صحيفة البيان.

 

وانطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الذي أشرف على بدء حملة التعقيم، التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

 


فيروس كورونا

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