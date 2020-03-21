أمطار رعدية فى الإمارات.. ومركز الأرصاد يحذر من هبوب رياح.. فيديو

كتب آسر أحمد

تشهد عدد من المدن الإماراتية، طقس غير مستقر وتساقط أمطار غزيرة على مدار الساعات الماضية.

وحذر المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، من موجه تقلبات رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كيلو مترا في الساعة خلال الفترة القادمة، مناشداً الجميع الالتزام بالبقاء داخل المنزل.

أمطار غزيرة وبرد قوي في منطقة ابراج بحيرات الجميرا في #دبي#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/jOWIWi3TwV — صحيفة الخليج (@alkhaleej) March 21, 2020

وسرعان ما انتشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا، التي توثق حالة الطقس المتقلب والأمطار التى تشهدها شوارع دولة الامارات.

وعلى سياق أخر، نفذت بلدية دبي بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، نفذتها دائرة البلدية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق صحيفة البيان.

وانطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الذي أشرف على بدء حملة التعقيم، التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس كورونا.