اليوم السابع
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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الفروالة لـ3 جنيهات للكيلو

السبت، 21 مارس 2020 01:05 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الفروالة لـ3 جنيهات للكيلو سوق العبور - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت  أسعار الفاكهة اليوم السبت 21 -3 - 2020، بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، و أكدت  شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .

وقال  حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 5 – 6  جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو. 

وأشار النجيب ل"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما انخفض سعر الفراولة  لتترواح بين 3 – 6 جنيهات مقابل  4– 8 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.


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