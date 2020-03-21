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أستاذ طب نفسى: الشعب المصري ظن أنه بسبب أكل الفسيخ لن يصاب بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:30 م
أستاذ طب نفسى: الشعب المصري ظن أنه بسبب أكل الفسيخ لن يصاب بفيروس كورونا الدكتور هاشم بحري
فاطمة ياسر

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حالة من الرعب والخوف والحالة النفسية السيئة التى يمر بها الشعب المصري بسبب انتشار فيروس كورونا، ففي بداية الأمر كان المصريون غير مقتنعين أن هناك فيروس كورونا، ولا يوجد أى فرص للإصابة أو الانتشار له في مصر.

وأوضح الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، فى تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن الشعب المصري ظن أنه بسبب أكل الفسيخ لن يصاب بفيروس كورونا، وسادت حالة السخرية، نكروا الواقع ثم بدأوا بتصديق وجود فيروس كورونا التاجي فى مصر.

وأضاف أستاذ الطب النفسي أنه بعد أن صدق المصريون أن هناك فيروس كورونا في البلد، وبدأ الوعى يزيد ويتبعون الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والقفازات.

وأكد هاشم بحري أن المصريين يتم التعامل معهم في مثل هذه الأوضاع بحالتين، أولهما الحسم والحزم الرسمي، والثانية التوعية المستمرة، فالطريقة السليمة للتعامل مع المصريين تعتمد على الإقناع وليس الإجبار، فسياسية الإجبار تعد من الأشياء التي لا يتقبلها الشعب المصري بشكل ملحوظ.

وقال بحري إن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الصائبة لحماية المجتمع والشعب والدولة من انتشار وباء الفيروس التاجي كورونا. 


كورونا

انتشار الفيروس التاجي كورونا

فيروس كورونا

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