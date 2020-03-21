أداء اليمين بالكمامة.. الحكومة الجديدة في سلوفاكيا تتحدي فيروس كورونا "صور"

كتب آسر أحمد

تحدت الحكومة الجديدة في دولة سلوفاكيا، تفشي فيروس كورونا المستجد، وأدت اليمين الدستوري اليوم، وسط احتفالية توعوية ضمت عدد من الوزراء الجدد وهم يرتدون الكمامات الصحية حرصاً منهم على نشر رسائل لتوعية الجميع بضرورة مواجهة "كوفيد -19".

وظهر عدد من الوزراء الجديد في الحكومة السلوفاكية وهم يرتدون كمامات طبية و"جوانتي" اثناء حلفهم لليمين وسلامهم على رئيسة الدولة، وقاموا بالتقاط صور تذكارية لهم بعد حلف اليمين الدستوري لنشر التوعية بين شعبهم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء، وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".