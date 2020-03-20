8 نصائح لغسل الملابس للقضاء على فيروس كورونا

أطلق المعهد العالى للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة تحت عنوان "معا لصحة أفضل"، لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقدم عدة نصائح لهم في حياتهم اليومية.

وأضاف البيان الصادر عن المعهد اليوم، أن المعهد قدم 8 نصائح لغسل الملابس، وخاصة وأن الفيروس يعيش على الأسطح والملابس لساعات أو لأيام فيجب غسلها بطريقة صحيحة.

وتنقل "اليوم السابع" 8 نصائح لغسل الملابس من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إليكم التالى:

1- غسل الملابس أول بأول وعلى أعلى درجة حرارة ممكن الهدوم تستحملها (يا ريت أكتر من 30 درجة) وتشغيل الغسالة على أطول دورة ممكنة.

2-استعمال مسحوق غسيل فيه مبيض أو نزود مبيض إضافي مناسب للهدوم.

3- تجفيف الملابس جيدا للقضاء على الفيروس واللي عنده مجفف يستعمله على أعلى درجة حرارة ممكنة واللي تتناسب مع الملابس .

4-تطهير سبت الغسيل أول بأول وممكن نحط فيه كيس يترمى بعد كل مرة.

5- غسيل الأيدي جيدا بعد لمس الملابس المتسخة.

6- بعض الدراسات تقول أن الفيروس يعيش أكتر على الألياف الصناعية وأقل في القطنيات فنحاول قدر المستطاع تجنب اللبس البوليستر ونلبس قطن.

7- إذا كان أحد من أفراد الأسرة يتعامل مع مرضى أو تجمعات لطبيعة عمله لابد من غسل الملابس بمفردها يوميا.

8- إذا تواجد مريض فى المنزل لابد من ارتداء الجوانتى أثناء التعامل معه أو مع ملابسه.