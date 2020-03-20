اليوم السابع
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6 قرارات هامة لنادى القضاة فى مواجهة انتشار كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:00 ص
6 قرارات هامة لنادى القضاة فى مواجهة انتشار كورونا المستشار محمد عبد المحسن - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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عدد من القرارات الهامة والمبادرات أطلقها نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فى سبيل مواجهة آثار فيروس كورونا ومجابهة انتشاره.

 

1- غلق فرع النادي النهري بالعجوزة ، وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا اعتبارا من الأربعاء ١٨ مارس.

2- إلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم ، وكافة الندوات.

3- غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

4- وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي.

5- تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها، وتتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة.

6- إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر ان وزارة العدل أصدرت بيانا سابق قالت فيه، أنه حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

 

كما أجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف.

 

 

 


نادى القضاة

تأجيل القضاة

فيروس كورونا

مخاطر فيروس كورونا

اخبار مصرية

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