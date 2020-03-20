5 أسباب طبية لفقدان الشهية أبرزها الحمل

فاطمة ياسر

التعرض للإصابة بفقدان الشهية يعد من الأمور المقلقة بعض الشيء، وذلك لأنه علامة على وجود مشكلة في الجسم، كالإصابة بنزلات البرد، أو وجود مشكلة أكبر من ذلك، وعن أسباب التعرض لفقدان الشهية يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، ومنها:

-عندما لا تكون جائعًا



عندما لا تشعر برغبة في تناول الطعام بالطريقة المعتادة، وربما تكون متعبًا أيضًا وتفقد الوزن دون قصد ، وهذا الأمر يتسبب في محاولة الجسم علي إخبارك بشيء ما، كالشعور بالتعب والإرهاق، أو التعرض لمشاكل جسمانية.

-الآثار الجانبية للأدوية



يجب علي الشخص الذي يعاني من نقص الشهية التعرف علي علي الأثار الجانبية للأدوية التي يتناولها، لأنها قد تكون السبب، ومنها المضادات الحيوية، وادوية الضغط والمعدة.

-الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا



عند الإصابة بنزلات البرد أوالانفلونزا الشديدة يزداد فرص تعرض الجسم لعدم الرغبة في تناول الطعام، لأن هذا المرض يتسبب في حدوث الالهابات التنفسية والبكترية والفيروسية وأيضا مشاكل في الجهاز الهضمي فيصبح الشخص المصاب غير قادر علي تناول الطعام.

-اضطرابات في الغدة الدرقية



يمكن أن تتسبب الغدة الدرقية غير النشطة أو المعروفة باسم قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية ، في عدم رغبة الشخص علي تناول الطعام، أفاد الخبراء أن الغدة الدرقية تفرز الهرمونات في مجرى الدم التي تنظم عملية التمثيل الغذائي ، ويمكن أن يتسبب تغير إنتاج الهرمون في حدوث تغير في الشهية.

-الحمل



تعاني العديد من النساء من الغثيان في الثلث الأول من الحمل مما قد يؤدي إلى فقدان الشهية.