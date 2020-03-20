10 نصائح مهمة من البرلمان لتجنب اتخاذ تدابير إضافية بسبب كورونا

أصدر مجلس النواب، اليوم الجمعة، أول بيانا رسميا، للتعليق على أزمة انتشار فيروس (COVID 19) (كورونا المُستجد) والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين، وحمل بيان البرلمان رسائل مهمة للمواطنين، على رأسها البقاء بالمنازل والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، كما وجه مجلس النواب الشكر لكل من القيادة السياسية والحكومة والقوات المسلحة.

ووجه مجلس النواب 10 نصائح مهمة للمواطنين لتجنب انتشار فيروس كورونا، تتمثل في:

1- البقاء فى المنازل وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار الفيروس.

2- الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية.

3- درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستجنب الدولة اتخاذ أى تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها

4- التأكيد على أن سلوك المواطنين هو الفيصل.

5- التأكيد على أن السلع متوافرة وأن الاحتياطى الاستراتيجى منها كافى.

6- التحذير من الشراء غير المبرر أو الذى يفوق الحاجة.

7- ضرورة التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به.

8- البعد عن الشائعات وعدم المساهمة فى نشرها.

9- ضرورة عدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية.

10- التعلم من تجارب الدول الأخرى.

وأشاد مجلس النواب، بالخطوات والتدابير والإجراءات التى اُتخذت في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد، مؤكدا أن هذه الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الدولة ابتداء من القيادة السياسية التي وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة اعطاء الاولوية لصحة المواطنين على اي أمر آخر ، وما تلا ذلك من تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة اهمها تخفيض اعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات والمولات التجارية تجنيباً لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي استباح معظم دول العالم قويها وضعفيها.

وأشاد مجلس النواب، بالأداء الرائع والاستجابة الكريمة للقوات المسلحة الباسلة التي ما بخلت بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي -كعادتها دائماً- لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين وفي مقدمتها مجلس النواب لضمان تحقيق الوقاية والحماية من أي خطر محتمل، موجهاً الشكر والتقدير لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة الذي جعل كل فرد منهم الوطن أغلى من حياته.