وكيل صحة سوهاج للمصلين: هل تحدث الرسول عن كورونا؟..اعرف الإجابة (فيديو)

سوهاج محمود مقبول

هل الدين الإسلامى له كلمة فى مرض كورونا؟ وهل تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بهذين السؤالين بدء الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة اليوم حديثه لجموع المصلين داخل مسجد العام، أكبر المساجد على مستوى محافظة سوهاج، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، وقام وكيل الوزارة بالإجابة على السؤالين.

فقال: تداوو عباد الله، فما من داء إلا وجعل الله له من دواء، في البداية لازم نعرف ما هو فيروس كورونا، وهل تحدث الرسول عن كورونا؟ تحدث عن الطاعون، والرسول هو أول من تحدث عن الحجر الصحى، وقال لو أن وباء في أرض لا نخرج منها ولا نخرج إليها.

واستطرد هاني: الأهالى الموجودين يكافحوا المرض ولا ينقلوا المرض، وكورونا ينتقل عن طريق الرزاز من خلال الكحة أوالعطس أو من خلال اللمس، والحماية تكون باتباع آداب الكحة والعطس، لتكون في منديل أو ثنى الزراع أو الشال أو الكوفية، وذلك لمنع انتشار المرض، ولا يصح العطس أو الكحة في وجه الاخرين، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فالكحة والعطس تنقل أكثر من 70% من المرض .

والأمر الثانى كيف نقوم بنظافة الأيدى، فالتطهر شطر الإيمان، ويجب أن نسبغ الوضوء، وللحفاظ على الأيدى نظيفة نقوم بغسلها بطريقة صحيحة، وهى عن طريق فرك اليدين، وبعد ذلك تخليل الأصابع من الأمام، ونخلل الأصابع من الخلف ثم نفرك الأظافر مع خطوط اليد والإبهام داخل اليد وقبضة اليد اليمنى داخل اليد اليسرى .

وحذر جميعه المصلين من أن تلمس اليد للعين والوجه نهائيا لأنها تنقل العدوى مباشرة، وأوضح: لو شعرت بحكه في الوجه وجب عليك غسل اليدين، الأجراءات التي أتخذتها الحكومة القصد منها الحفاظ على حياة المواطن من خلال إعلاق المقاهى والأسواق والمدارس يجب أن نلتزم بالتعليمات ونأخذ بالأسباب ونفعل كما فعلت الصين حتى ترك كرونا الصين ولا نفعل مثلما فعلت إيطاليا الأمر الذى أصبح كارثه هناك.

ووجه جميعة الأهالى عند الشعور بالإصابة التوجه الفوري إلى مستشفى الحميات أو للمستشفى التعليمى أو الإتصال عبر الخط الساخن 105 أو من خلال رقم 15335 لومحتاج التعرف على أي معلومات عن كرونا