اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة سوهاج للمصلين: هل تحدث الرسول عن كورونا؟..اعرف الإجابة (فيديو)

الجمعة، 20 مارس 2020 06:36 م
وكيل صحة سوهاج للمصلين: هل تحدث الرسول عن كورونا؟..اعرف الإجابة (فيديو) كورونا-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل الدين الإسلامى له كلمة فى مرض كورونا؟ وهل تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟  بهذين السؤالين بدء الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة اليوم حديثه لجموع المصلين داخل مسجد العام، أكبر المساجد على مستوى محافظة سوهاج، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، وقام وكيل الوزارة بالإجابة على السؤالين.

فقال: تداوو عباد الله، فما من داء إلا وجعل الله له من دواء، في البداية لازم نعرف ما هو فيروس كورونا، وهل تحدث الرسول عن كورونا؟ تحدث عن الطاعون، والرسول هو أول من تحدث عن الحجر الصحى، وقال لو أن وباء في أرض لا نخرج منها ولا نخرج إليها.

واستطرد هاني: الأهالى الموجودين يكافحوا المرض ولا ينقلوا المرض، وكورونا ينتقل عن طريق الرزاز من خلال الكحة أوالعطس أو من خلال اللمس، والحماية تكون باتباع آداب الكحة والعطس، لتكون في منديل أو ثنى الزراع أو الشال أو الكوفية، وذلك لمنع انتشار المرض، ولا يصح العطس أو الكحة في وجه الاخرين، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فالكحة والعطس تنقل أكثر من 70% من المرض .

والأمر الثانى كيف نقوم بنظافة الأيدى، فالتطهر شطر الإيمان، ويجب أن نسبغ الوضوء، وللحفاظ على الأيدى نظيفة نقوم بغسلها بطريقة صحيحة، وهى عن طريق فرك اليدين، وبعد ذلك تخليل الأصابع من الأمام، ونخلل الأصابع من الخلف ثم نفرك الأظافر مع خطوط اليد والإبهام داخل اليد وقبضة اليد اليمنى داخل اليد اليسرى .

وحذر جميعه المصلين من أن تلمس اليد للعين والوجه نهائيا لأنها تنقل العدوى مباشرة، وأوضح: لو شعرت بحكه في الوجه وجب عليك غسل اليدين، الأجراءات التي أتخذتها الحكومة القصد منها الحفاظ على حياة المواطن من خلال إعلاق المقاهى والأسواق والمدارس يجب أن نلتزم بالتعليمات ونأخذ بالأسباب ونفعل كما فعلت الصين حتى ترك كرونا الصين ولا نفعل مثلما فعلت إيطاليا الأمر الذى أصبح كارثه هناك.

ووجه جميعة الأهالى عند الشعور بالإصابة التوجه الفوري إلى مستشفى الحميات أو للمستشفى التعليمى أو الإتصال عبر الخط الساخن 105 أو من خلال رقم 15335 لومحتاج التعرف على أي معلومات عن كرونا


سوهاج

مديرية الصحة

فيروس كرونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

وكيل صحة سوهاج

مسجد العارف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة