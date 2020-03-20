وقف عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من اليوم حتى نهاية مارس الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح هانى الضوى رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر، أنه تقرر إلغاء كافة عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من، اليوم الجمعة، وحتى 31 مارس الجارى، وذلك بناءاً على توجيهات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بقرار وقف العروض بكافة المعالم الآثرية، وفي ضوء ما يمر به العالم من أزمة الكورونا وقرارات مجلس الوزراء، حيث قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إيقاف العمل بالعروض في كافة مناطق الصوت والضوء اعتبارا من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 وحتي يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.

وأضاف رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك القرار جاء فى أعقاب خطوات الحكومة المصرية للتقليل من التجمعات، ومع مغادرة كافة الأفواج السياحية التى كانت متواجدة بمصر والأقصر لبلدانها مع تعليق رحلات الطيران أمس الخميس وحتى 31 مارس الجارى.

وكان قد حرص النجم العالمي جيمي جون لوي، خلال تواجد بمحافظة الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على زيارة معابد الكرنك مطلع مارس الجارى، وذلك لحضور فعاليات عروض الصوت والضوء المميزة التى تقدمها شركة مصر للصوت والضوء للأفواج السياحية بصورة يومية مساءاً بمختلف اللغات، للمساهمة فى إضفاء سحر خاص للسائحين القادمين من عواصم العالم، ورافق النجم العالمى جيمي جون لوي خلال زيارته لحضور عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، الدكتور مصطفى الصغير مدير معبد الكرنك، وهانى الضوى من قيادات شركة مصر للصوت والضوء بالأقصر، وعدد من قيادات الكرنك والشركة، وأشاد بسحر الحضارة الفرعونية والتاريخ الفرعوني المميز بالأقصر، وعبر عن سعادته بسلسلة الزيارات للمعابد والمقابر الفرعونية خلال تواجده لحضور فعاليات المهرجان.