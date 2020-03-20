اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وقف عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من اليوم حتى نهاية مارس الجارى

الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 ص
وقف عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من اليوم حتى نهاية مارس الجارى معبد الكرنك - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح هانى الضوى رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر، أنه تقرر إلغاء كافة عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من، اليوم الجمعة، وحتى 31 مارس الجارى، وذلك بناءاً على توجيهات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بقرار وقف العروض بكافة المعالم الآثرية، وفي ضوء ما يمر به العالم من أزمة الكورونا وقرارات مجلس الوزراء، حيث قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إيقاف العمل بالعروض في كافة مناطق الصوت والضوء اعتبارا من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 وحتي يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.

وأضاف رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك القرار جاء فى أعقاب خطوات الحكومة المصرية للتقليل من التجمعات، ومع مغادرة كافة الأفواج السياحية التى كانت متواجدة بمصر والأقصر لبلدانها مع تعليق رحلات الطيران أمس الخميس وحتى 31 مارس الجارى.

وكان قد حرص النجم العالمي جيمي جون لوي، خلال تواجد بمحافظة الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على زيارة معابد الكرنك مطلع مارس الجارى، وذلك لحضور فعاليات عروض الصوت والضوء المميزة التى تقدمها شركة مصر للصوت والضوء للأفواج السياحية بصورة يومية مساءاً بمختلف اللغات، للمساهمة فى إضفاء سحر خاص للسائحين القادمين من عواصم العالم، ورافق النجم العالمى جيمي جون لوي خلال زيارته لحضور عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، الدكتور مصطفى الصغير مدير معبد الكرنك، وهانى الضوى من قيادات شركة مصر للصوت والضوء بالأقصر، وعدد من قيادات الكرنك والشركة، وأشاد بسحر الحضارة الفرعونية والتاريخ الفرعوني المميز بالأقصر، وعبر عن سعادته بسلسلة الزيارات للمعابد والمقابر الفرعونية خلال تواجده لحضور فعاليات المهرجان.


الاقصر

اخبار الاقصر

عروض الصوت والضوء بالاقصر

اخبار مصر اليوم

معابد الكرنك

الصوت والضوء بالكرنك

مكافحة فيروس كورونا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة