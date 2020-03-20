اليوم السابع
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وفاة 4 وإصابة آخرين من أسرة أمريكية واحدة بكورونا بعد تجمع عائلى

الجمعة، 20 مارس 2020 03:27 م
وفاة 4 وإصابة آخرين من أسرة أمريكية واحدة بكورونا بعد تجمع عائلى العائلة الامريكية
كتبت ريم عبد الحميد

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لم تكن الأمريكية جرايس فوسكو، الأم لـ 11 ابنا والجدة لـ 27 حفيد، تدرك أنها قد تكون السبب فى وفاة أربعة من عائلتها هى من بينهم بعد أن انتشر بينهم فيروس كورونا، خلال تجمع عائلى معهم على العشاء.  حيث توفيت فوسكو التى كانت تبلغ من العمر 73 عاما يوم الأربعاء بعد أن اصيبا بفيروس كورونا وذلك بعد ساعات من وفاة ابنها  بسبب الفيروس، وبعد خمسة أيام من وفاة ابنتها ايضا، كما قالت قريبة لها.

وأمس الخميس، توفى ابن آخر جراء الإصابة بالفيروس، فى حين لا يزال هناك ثلاثة من الأبناء فى المستشفى، بينهم اثنين فى حالة حرجة، بحسب ما قالت محامية الأسرة الأمريكية الإيطالية، باراديسو فوديرا، وهى ابنة عمة السيدة فوسكو، وبمثابة المتحدثة باسمها.

 وتوفيت الابنة الكبرى لفوسكو يوم الجمعة الماضى ، وبعد وفاتها علمت الأسرة أنها كانت قد أصيب بكوفيد 19.، وكان ابنها الأكبر قد توفى يوم الأربعاء.

وتوفيت الجدة بعد أمضت يوم الأربعاء فى حالة متدهورة وتتنفس بواشنطن جهاز تنفس الصناعى دون أن تدرك أن أكبر ابنائها قد سبقاها إلى الموت.

وتم فرض حجر صحى على حوالى 20 من أقارب العالة فى منازلهم، فى انتظار نتائج التحليل، يصلون فى العزل، غير قادرين على الاجتماع معا لنعى أقاربهم، وقام  بذلك بدلا منهم الأصدقاء، وإن كان عن بعد.

وتقول نيويورك تايمز إن العائلة لديها صلات قوية بصناعة سباق الخيول ، وكان البعض يقوم بتدريب الخيول وآخرين يشاركون فى السباق بها. وكان شخص على اتصال برجل توفى فى ولاية نيوجيرسى فى العاشر من مارس، والذى أصبح أول وفاة بالولاية بسبب الفيروس، قد حضر تجمع لعائلة فوسكو مؤخرا. ويعتقد أن تجمع للعائلة على العشاء فى الثالث من مارس كان مصدر للفيروس، وقد أدت معلومات عن عدد المصابين إلى زيادة تحذيرات بشان التجمعات حتى الصغيرة للأصدقاء والأقارب.


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كورونا

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الولايات المتحدة

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