اليوم السابع
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وزير الصحة فى جنوب أفريقيا: حالات كورونا وصلت 202

الجمعة، 20 مارس 2020 12:04 م
وزير الصحة فى جنوب أفريقيا: حالات كورونا وصلت 202 كورونا
رويترز

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قال وزير الصحة فى  جنوب أفريقيا زولى  ماخيز اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع 52 حالة إلى 202 بعد تسجيل الإصابات الأولى فى  إقليم فرى  ستيت، وينتشر الفيروس فى  أفريقيا بوتيرة أبطأ منه فى  آسيا أو أوروبا، لكن عدد الحالات آخذ فى  الارتفاع بشكل أسرع فى  جنوب أفريقيا فى  الأيام الأخيرة

وحذرت منظمة الصحة العالمية كبار السن ممن هم فوق سن الـــ 60 عاما وكذلك المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والسكرى وأمراض القلب والشرايين  من عدوي كورونا وطالبتهم بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة التى قد تكون مصدر للعدوي بالفيروس ما يسبب مضاعفات صحية خطرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية  أكدت أن فيروس كورونا المستجد موجود فى الفضلات البشرية مثل فيروسات كورونا الأخرى، ولكن ينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين بالفيروس عن قرب، أو عبر القطيرات المتطايرة منه عن السعال أو العطس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في منشوراتها: لحماية نفسك اغسل يدك باستمرار، ولا سيما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد السعال والعطس والكحة، وقبل استخدام المراحيض، وبعدها، وبعد تغيرالحفاضات للأطفال.

وكان وزير الصحة الفرنسى حذر من أدوية مضادات الالتهاب التى تحتوى على المادة الفعالة الإيبوبروفين فى حال الاشتباه بكورونا، وكذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين للإصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج"، ونصحت بعدم استخدام الأدوية التى تحتوى على مادة الأيبوبرفين عند الشعور بالتعب أو الحمى وهى أعراض فيروس كورونا، لأنها تزيد من الأعراض وتسبب مضاعفات.

وتشمل الأدوية المسكنة للألم التى تحتوى على مادة الإيبو بروفين أو ديكلو فيناك، التالى:

البروفين.

باى الكوفان.

كتافلام.

كولدى فرى.

كومتريكس.

باور كولد اند فرى كيتوفان.

فولتارين.

ديكلاك.


كورونا

فيروس كورونا

جنوب أفريقيا

آسيا

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