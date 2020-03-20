وزارة السياحة الجزائرية تضع 30 فندقا تحت تصرف الحكومة لمواجهة "كورونا"

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وضعت وزارة السياحة الجزائرية 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر بـ6900 سرير تحت تصرف الحكومة، للحد من انتشار تفشى فيروس كورونا .

وذكر بيان لوزارة السياحة الجزائرية اليوم /الجمعة/ أنه "فى إطار الحملة التوعوية التى بادرت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلى لدعوة الفندقيين للانخراط الفعلى فى تنفيذ نظام الوقاية والحد من انتشار وتفشى فيروس كورونا، تم تسجيل تجاوب واسع النطاق واستجابة طوعية للمتعاملين الفندقيين من خلال وضع تحت تصرف السلطات العمومية لحد الآن 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر ب 6900 سرير".

وأكد البيان أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمتواصل مع المعنيين من أجل تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة فى القطاع للإسهام فى مواجهة انتشار هذا الفيروس.

ذكر تلفزيون النهار الخميس أن الجزائر ستعلق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 مارس إلى 4 أبريل، لمحاربة تفشى فيروس كورونا.

وقالت الحكومة فى وقت سابق إنها ستطبق إجراءات تشمل تعليق خدمات النقل العام ومنح نحو نصف موظفى الدولة إجازات مدفوعة الأجر.