اليوم السابع
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خالد صلاح
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وأنت رايح تقبض مرتبك من الـ ATM إزاى تحمى نفسك من الإصابة بكورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:07 م
وأنت رايح تقبض مرتبك من الـ ATM إزاى تحمى نفسك من الإصابة بكورونا ازاي تحمي نفسك من كورونا وانت بتقبض
فاطمة ياسر

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بعد أن قررت الدولة صرف الرواتب فى يوم 24 مارس الجارى، يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم النصائح لحمايتك من الإصابة بالفيروس التاجى كورونا، أثناء ذهابك للقبض من ماكينات الصراف الآلى ATM، وذلك وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية، وأيضا وفقا لموقع cdc.

وأكد التقرير أن هذه الماكينات يتعامل معها العديد من الأشخاص، ومن الممكن أن يكون واحد منهم حامل للفيروس التاجى كورونا، ويتسبب فى إصابة العديد من الأشخاص، لذا فى بداية الأمر عليك ضرورة ارتداء القفازات الطبية أثناء إتباعك لعملية قبض الراتب من ماكينات الصراف الآلى، وذلك لحمايتك من لمس أى فيروسات، وبعد اتمام عملية قبض الراتب عليك الإلقاء بالقفازات فى القمامة على الفور، وأيضا ينصح بارتداء الكمامات.

وأضاف التقرير أنه يمكنك أخذ إحدى المواد المطهرة فعلى سبيل المثال يمكنك التعامل مع مادة الكحول الإيثيلى 70%، وقم برشها علي زر الصارف الآلي، فأنت تقتل أي فيروسات متواجدة عليها، وتحمي نفسك أيضا، وعليك بعد إتمام عملية القبض رش أيضا الأزرار مرة أخري حتي تحمي الشخص التالي لك.

وحالة وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الراغبين أيضا فى قبض مراتبهم، عليك ترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الشخص أمامك وخلفك، وهذه النصيحة تقلل بشكل كبير الإصابة بالفيروس التاجى كورونا.

وأيضا من أهم النصائح فور رجوعك للمنزل عليك القيام بتغير ملابس ووضعها فى الغسالة للتنظيف، ويفضل أن يتم تنظيفها بدون ملابس أخرى، وقم بنشرها فى الشمس، وأيضا عليك غسيل اليدين جيدا كما هو موصى من قبل منظمة الصحة العالمية 20 ثانية بماء والصابون، فأنت بهذه الحيل تساعد وتحمى نفسك من الإصابة بالفيروس التاجى كورونا.


وأنت رايح تقبض نصائح تحميك من كورونا

كورونا

ATM وحماتك من كورونا

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