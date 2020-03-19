اليوم السابع
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كيف ترتدى الكمامة بطريقة صحيحة للوقاية من فيروس كورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 11:49 ص
كيف ترتدى الكمامة بطريقة صحيحة للوقاية من فيروس كورونا؟ فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى وباء فيروس كورونا، أصبح الناس يتسارعون لشراء الكمامة أو القناع الطبى، لكن أعلن الأطباء فى جميع أنحاء العالم أنه ليس من الضرورى ارتداء الأقنعة إلا إذا كنت مريضًا أو تعانى من الأعراض، كما أن ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة قد يؤثر عليك بالسلب وينقل لك العدوى، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المبادئ التوجيهية حول كيفية ارتداء الأقنعة لتوفير أقصى حماية من فيروس كورونا نتعرف عليها فى هذا التقرير.

وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أنه من المهم أيضًا معرفة أن الأقنعة الطبية تمنع فقط انتشار المرض، إذا تم اتباع نظافة اليدين المناسبة، لذا من المهم غسل يديك كثيرًا وعدم لمس وجهك وعينيك وفمك.

وأضاف الموقع أنه وسط الذعر والخوف من فيروس كورونا، من المهم أن نفهم أنه لا فائدة من تخزين الأقنعة، ويُنصح بإبقائها متاحة للأشخاص الذين يحتاجونها مثل الأطباء والممرضات والمرضى.

 

كيف ترتدى الكمامة بطريقة صحيحة؟

هناك مجموعة من المبادئ وضعتها منظمة الصحة العالمية حول كيفية ارتداء الأقنعة أو الكمامة وهى:

- قبل وضع القناع، نظف يديك بغسل اليدين بالماء والصابون.

- غطى الفم والأنف بقناع وتأكد من عدم وجود فجوات بين وجهك والقناع.

- تجنب لمس القناع أثناء استخدامه؛ إذا قمت بذلك، قم بتنظيف يديك باستخدام الصابون والماء.

- استبدل القناع بقناع جديد بمجرد أن يصبح رطبًا ولا تعيد استخدام الأقنعة ذات الاستخدام الفردى.

- لإزالة القناع: قم بإزالته من الخلف (لا تلمس الجزء الأمامى من القناع) وتخلص منه فورًا فى حاوية مغلقة؛ نظف اليدين بالماء والصابون.

 

ومن المهم أن يتخذ الجميع الاحتياطات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية للمساعدة فى احتواء انتشار تفشى فيروس كورونا.


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