هولندا تسجل 106 حالة وفاة بفيروس كورونا وعدد المصابين وصل لـ 2994 شخص

كتب محمد تهامى زكى

كشفت السلطات الصحية في هولندا ، اليوم الجمعة ، عن وفاة 30 شخصا بفيروس كورونا ورصد 534 إصابة جديدة ، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 106 والإصابات إلى 2994.

وقال وسائل اعلام هولندية ، أن الملك فيليم ألكسندر، سيوجه خطاب للشعب الهولندى فى السابعة مساء بتوقيت أمستردام، للحديث عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى سياق متصل أظهراستطلاع رأى أجرته شبك abcnews أن الحياة أصبحت مختلفة تماما عما كانت عليه الولايات المتحدة قبل أسبوع واحد فقط، حيث يقول 3 من كل 4 أمريكيين، إن حياتهم انقلبت بطريقة ما بسبب فيروس كورونا، ووافق 55٪ من الأمريكيين على إدارة الرئيس ترامب للأزمة، مقابل 43٪ يرفضون .

كما أفاد 72٪ من المشاركين فى الاستطلاع أن حياتهم تعطلت بشكل ما بسبب الفيروس، إما عن طريق إلغاء الخروج لتناول العشاء، أو أخذ إجازة، أو حضور الخدمات الدينية، من بين خيارات أخرى.

ويقول موقع abcnews إنه على مدار أسبوع، غير الرئيس نهجه ونبرته، وقدم احاطات يومية حول الأزمة منذ يوم السبت، إلى جانب فرقة عمل البيت الأبيض التى تقود الحملة ضد كورونا، وأعلن بعض الإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروس، كما أنه اتخذ نبرة أكثر كآبة.