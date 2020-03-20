اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 09:49 م
خالد صلاح
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نيويورك تأمر ببقاء جميع القوى العاملة فى منازلهم لمكافحة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:30 م
نيويورك تأمر ببقاء جميع القوى العاملة فى منازلهم لمكافحة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيويورك /أ ش أ/

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أصدر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أمراً ببقاء جميع القوى العاملة فى الولاية داخل منازلهم إلا للخدمات الحيوية.

واستثنى كومو، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة ، الأعمال التجارية الضرورية فقط من هذه الأوامر قائلاً إنه يمكن لها الاستمرار ، مؤكداً أن هذا الأمر سوف يتم تطبيقُه.

وأضاف حاكم نيويورك " ينبغى على أى شخص آخر بخلاف ذلك البقاء داخل المنزل إلى أبعد حد ممكن ، وهذا هو أشد إجراء يمكننا اتخاذه".

يُشار إلى أن 35 شخصاً قد توفوا فى نيويورك وحدها حتى الآن جرّاء فيروس كورونا.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

نيويورك

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