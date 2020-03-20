نيويورك تأمر ببقاء جميع القوى العاملة فى منازلهم لمكافحة كورونا

نيويورك /أ ش أ/

أصدر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أمراً ببقاء جميع القوى العاملة فى الولاية داخل منازلهم إلا للخدمات الحيوية.

واستثنى كومو، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة ، الأعمال التجارية الضرورية فقط من هذه الأوامر قائلاً إنه يمكن لها الاستمرار ، مؤكداً أن هذا الأمر سوف يتم تطبيقُه.

وأضاف حاكم نيويورك " ينبغى على أى شخص آخر بخلاف ذلك البقاء داخل المنزل إلى أبعد حد ممكن ، وهذا هو أشد إجراء يمكننا اتخاذه".

يُشار إلى أن 35 شخصاً قد توفوا فى نيويورك وحدها حتى الآن جرّاء فيروس كورونا.