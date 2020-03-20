اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 06:53 م
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نقيب صيادلة دمياط يحذر من تداول كحول مغشوش بالماء

الجمعة، 20 مارس 2020 06:16 م
نقيب صيادلة دمياط يحذر من تداول كحول مغشوش بالماء نقيب صيادلة دمياط يحذر من كحول مغشوش بالماء
دمياط معتز الشربينى

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حذر الدكتور خالد النجدى نقيب الصيادلة بدمياط، من الغش التجاري لبعض المطهرات التى تباع بالأسواق.

وقال خالد النجدى لـ"اليوم السابع" أنه انتشر مؤخرا بعض المستحضرت التي توزع علي أنها كحول التعقيم 70 %، ولكن ثبت أن الزجاجات معبأة ماء، ولا تتعدى نسبة الكحول فيها 10%، مشيرا إلى أن الكحول لا يعمل كمطهر إذا كان بنسبة أقل من 60%، مؤكد أن المستحضر  توزيع  كبرى شركات التوزيع في مصر.

وقال النجدى إن أفضل طرق الوقاية التزام منزلك، غسل اليدين، بالماء والصابون، أفضل من الكحول.

ودعا نقيب الصيادلة النقابة العامة للصيدلة بالتصدى لهذا الاستغلال.

ومن ناحية أخرى دعا خالد النجدى إلى التفتيش على الصيدليات بتكثيف التفتيش على كل المصانع وشركات التوزيع ومكاتب التوزيع، التى استغلت الظروف الراهنة ورفعت أسعار توريد المطهرات والكمامات لتصل للصيدليات بأسعار فلكية.

وذكر النجدى: إننا صيادلة دمياط، إذ نرفض هذا الأمر شكلا وموضوعا، وطالب كل صيدلى، بألا يتسلم أيا من هذه السلع بأسعار مخالفة للواقع وأن يتم الإبلاغ عن أى شركة تبالغ فى هذه الأسعار حماية للمواطنين.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أشارت إلى أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة و التطهير والتعقيم، مؤكدة أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لا تألوا جهداً فى تنفيذ كافة التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض وكذلك إتمام جميع الاستعدادات لمواجهة اى طوارئ قد تحدث، كما أعلنت أنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة ولجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلى الجهات المعنية للتواصل على مدار الساعة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة...

والجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض قد أصدرت عدد من القرارات فى وقت لاحق تتضمن حظر تداول الشيشة بالمقاهى و الكافتيريات و منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية بنطاق المحافظة و كذلك توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتصدي لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية و كذا تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس و تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية و الدينية ووسائل المواصلات.


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