نجدة الطفل يعلن استمرار الخط الساخن 16000 لتلقى شكاوى العنف ضد الأطفال

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة استمرار العمل بالخط الساخن لتلقى الشكاوى "خط نجدة الطفل 16000"، وأن الخط الساخن مستمر فى عمله لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى استقبال البلاغات أيضاً من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس.

كما ناشد المجلس جموع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لضمان حماية أطفالنا بالإضافة إلى ضرورة إبعادهم عن أماكن التجمعات والزحمة والالتزام بالمنزل.

كما أهاب المجلس المواطنين باتباع ارشادات السلامة والآمان وأن اتباعها فى هذا التوقيت هو واجب وطنى لنتخطى سويا هذه الفترة بسلام، حفظ الله مصر وشعبها آملين أن ننتقل ببلدنا إلى بر الآمان.

وكان كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أعلن أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف والذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.