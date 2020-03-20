اليوم السابع
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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على الشرطة والجيش فى أفغانستان

الجمعة، 20 مارس 2020 02:50 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على الشرطة والجيش فى أفغانستان المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجمات الإرهابية التب قامت بها حركة طالبان، بعدد من الأقاليم في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يقرب من 8 من رجال الشرطة والجيش. 
 
وقالت المنظمة في بيان لها: إن الجماعات الإرهابية تحاد الله ورسوله غير مبالين بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّية، يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه" [رواه مسلم]. 
 
 
وشدد بيان المنظمة على أن تلك الجماعات تهدف إلى إشاعة الخراب والدمار والقتل في كل مكان، وقد قال تعالى متوعدا المعتدين على النفوس: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93].
 
وأضاف البيان: إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. 
 
وأكدت المنظمة على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات. 
 
وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا والمصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.
 
 
 
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

الحيش

الشرطة

اخبار مصر

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