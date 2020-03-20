اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" فى روسيا يعلن إصابة طفلين

الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 م
مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" فى روسيا يعلن إصابة طفلين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، اليوم الجمعة، عن وجود طفلين اثنين من بين المصابين بفيروس "كورونا" فى موسكو.

وأوضح المقر - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن "معظم الحالات جاءت من الخارج، يوجد اثنان من الأطفال بين المصابين، أحدهما لم يذهب إلى المدرسة بعد عودته من الخارج، والثانى لم يذهب إلى المدرسة منذ 12 مارس الجاري، ومدرسته مغلقة للحجر الصحى فى الوقت الراهن".

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد محيط الأشخاص، الذين كانوا على تواصل وثيق مع المرضى، بما فى ذلك ركاب الرحلات الجوية التى مر بها المرضى، موضحا أن معظم المقربين من الحالات المصابة يقبعون تحت الحجر الصحى المنزلي.

وأضاف البيان أنه تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفيات فى موسكو، وجميعهم يخضعون حاليا تحت إشراف الأطباء، وأعلن المقر فى وقت سابق من اليوم تأكيد 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى موسكو، موضحاً أن جميعهم جاؤوا من دول أوروبية؛ ليصل مجموع الإصابات فى العاصمة 131 حالة، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس فى روسيا حتى الآن إلى 253 حالة.

وكانت جميع المناطق الروسية (الأقاليم) الـ 85، قد أعلنت نظام حالة التأهب القصوى على خلفية تفشى وباء فيروس "كورونا" المستجد، وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى العالم أكثر من 245 ألف، ووفاة أكثر من 10 آلاف شخص وتعافى أكثر من 86 ألف شخص. وانتشر وباء كورونا "كوفيد 19" فى 163 إقليماً ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، فى المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة