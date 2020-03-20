مصر للطيران تسير اليوم 8 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران داخلية، من مطار القاهرة الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق رحلات الطيران الدولية، واستمرار الرحلات الداخلية والشحن الجوي.

وأكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، على استمرار رحلات الشركة الداخلية والشحن الجوى خلال فترة تعليق الرحلات والذى تستمر لمدة حتي 31 مارس الجارى، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران 8 رحلات طيران داخلية علي مدار اليوم، بإجمالى رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، ورحلتين إلى أسوان ورحلتين إلى الغردقة.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم الطائرات والمعدات ،و كافة الأماكن المخصصة لاستقبال الراكب داخل استراحات السفر الخاصة بالشركة داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك للحفاظ علي سلامة العملاء والعاملين.

كانت مصر للطيران سيرت أمس الخميس آخر رحلة رقم MS964 متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى طوكيو من طراز البوينج B777-300 ER وعلي متنها أكثر من 200راكبا لتكون اخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران وحتي 31 مارس الحالي طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .