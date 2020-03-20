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مصرع 3 أطفال وإصابة مسنة فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بحلوان

الجمعة، 20 مارس 2020 10:33 م
مصرع 3 أطفال وإصابة مسنة فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بحلوان انهيار عقار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيبت جدتهم في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، بعدما انتشالتهم قوات الحماية المدنية، من أسفل ركام العقار. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل بالعزبة البحرية بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين في الشارع.
 
وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإخلاء العقارات المجاورة وتم انتشال جثث 3 أطفال والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة ونقلوإلى المستشفى.
 

امن القاهرة

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