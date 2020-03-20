اليوم السابع
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مستشفى بلدية تيانجين تودع آخر صينى مصاب بفيروس كورونا بباقة من الورود

الجمعة، 20 مارس 2020 12:15 م
مستشفى بلدية تيانجين تودع آخر صينى مصاب بفيروس كورونا بباقة من الورود لحظة توديع اخر مصاب بكورونا
كتب محمد شعلان

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استمرارًا لسلسة الانتصار التي تحققها الصين على فيروس كورونا الجديد، ودعت مستشفى بلدية تيانجين في شمال الصين آخر مريض كان مصابا بفيروس كورونا بباقة من الورود، وعرضت شبكة CCTV صور للحظة قيام الممرضات بتوديع المريض بباقات الورود ورفع علامات النصر أمام كاميرات وسائل الإعلان الصينية بعد مغادرة مقر المستشفى في بلدية تيانجين.

لحظة توديع اخر مصاب بكورونا
لحظة توديع اخر مصاب بكورونا

كان قد عبر علماء وخبراء صحة صينيون عن اعتقادهم فى أن المرحلة الأسوأ فى حرب الصين على فيروس كورونا انقضت وقللوا من أهمية تحذيرات من عودة الفيروس على نحو موسمى أو أن "موجة ثانية" أكثر فتكا قد تظهر فى وقت لاحق هذا العام، ومع استمرار انتشار الوباء فى الخارج تأهب عدد متزايد من البلدان للسيناريو الأسوأ الذى يظل فيه فيروس كوفيد-19 متفشيا حتى العام المقبل على أقرب تقدير.

الاطباء يحتفلون بالنصر
الاطباء يحتفلون بالنصر

 

جانب من سعادتهم بلحظة توديع اخر مصاب
جانب من سعادتهم بلحظة توديع اخر مصاب

لكن مستشارين طبيين فى الصين عبروا عن ثقتهم فى أن إجراءات الاحتواء الصارمة التى طبقتها بكين حققت ما يكفي لضمان إمكانية السيطرة التامة على التفشي، محليا على الأقل، فى غضون أسابيع.

وعلى الرغم من استمرار قلقهم من مخاطر الحالات "الوافدة" من الخارج فإنهم يقولون إن من المتوقع أن تتمكن الصين من مكافحة كوفيد-19 بنفس الطريقة التى قضت بها على تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2003.

وقالت تساو وي نائبة مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى بكينج يونيون التعليمية "بالنسبة لي لن تكون موجة ثانية من تفشي (كورونا)، على المستوى المحلي في الصين، مدعاة لقلق كبير".

وصرحت في إفادة أنه على الرغم من حاجة الصين لشهر آخر للحكم على الوضع بشكل نهائي فمن المتوقع أن تكون إجراءات الوقاية والمكافحة الراهنة كافية لإنهاء الوباء محليا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بلغ ذروته فى الصين قرب أواخر فبراير.


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