مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وحتى الأحد المقبل

كتب على عبد الرحمن

أكد مركز التنبؤ بفيضان النيل في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أن توقعات التنبؤ بالطقس في المركز تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية وشمال سنياء وأجزاء من محافظات الوجه البحرى، وقد تصل إلى القاهرة.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من المتوقع غدا السبت سقوط أمطار قد تكون متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على شمال سيناء، فيما يتوقع أن يشهد يوم الأحد المقبل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

ووجه المركز بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة على شمال سيناء.

وكان خبراء هيئة الأرصاد توقعوا أن يشهد غدا السبت، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.



