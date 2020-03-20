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مديرية الصحة بدمياط: شفاء طبيب بمستشفى الصدر من فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:41 م
مديرية الصحة بدمياط: شفاء طبيب بمستشفى الصدر من فيروس كورونا شفاء طبيب مستشفى الصدر بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن شفاء الدكتور أحمد عبدالله استشارى الأمراض الصدرية بدمياط من فيروس كورونا. 
 
وأصدرت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل وزارة الصحة بدمياط بيانا أعلنت فيه عن عودة الدكتور أحمد محمد عبد الله بفضل الله سليما معافا إلى أهله وذويه و زملائه بمحافظة دمياط.
 
كان الدكتور أحمد عبد الله قد أصيب بفيروس الكورونا المستجد COVID 19 وخضع للعلاج بمستشفى العزل بالإسماعيلية.
 
ويقدم الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة تهانيه إلى الدكتور أحمد عبد الله بتمام الشفاء والعودة إلى كتيبة الفريق الطبي بالمحافظة التي تقدم كل ما تملك من علم وجهد في خدمة المواطنين.
 
وتهيب مديرية الصحة بدمياط من المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق إلى دعوات الفزع والترويع مع التأكيد عليهم باتباع الإجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة حرصا على سلامتهم.
 
 

 


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