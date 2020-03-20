مديرية أمن قنا تشن حملات لغلق المقاهى والمطاعم.. صور

قنا - وائل محمد

شنت مديرية أمن قنا حملة مكبرة بمركز نجع حمادى على المقاهى والمحلات التجارية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتكثيف الحملات على المقاهى، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020.

وقاد الحملة التى أشرف عليها اللواء أحمد عبد النظير نائب مدير الأمن، والعميد عبد الحميد هارون، مأمور المركز شملت المقاهى والمولات التجارية، والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساءا لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.وجابت حملات ليلية، شوارع المدينة ، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهى والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان مجلس الوزراء، قد أعلن أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساءا إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، بدأ تنفيذه من الخميس بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

فى سياق آخر شنت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا، ومديرية التربية والتعليم، اليوم، حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية فى قنا.وبحسب مصدر أمنى، تمكنت الحملة من إغلاق 15 مراكز للدروس الخصوصية فى مدينة قنا، فيما تواصل الحملات فى مراكز قنا جهودها ولم يتم حصر عددها فى المراكز الأخرى التابعة للمحافظة.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال أيا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وحتى السبت 28 مارس الجارى، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بشمال قنا



حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بشمال قنا



حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بشمال قنا



حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بشمال قنا