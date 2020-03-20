اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة لأهالى الديسمى: نبحث أفضل الوسائل لتأمين حياتكم

الجمعة، 20 مارس 2020 09:58 م
محافظ الجيزة لأهالى الديسمى: نبحث أفضل الوسائل لتأمين حياتكم جولة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مخر السيل بالديسمى وقرى " الكمال والسادات " الواقعتين على ضفتيه بمركز ومدينة الصف للمرة الثانية خلال أسبوع، للتواصل مع الأهالى من المضارين والوقوف على حجم الخسائر هناك حيث طمأنهم المحافظ إلى وقوف الدولة وقيادتها السياسية إلى جانبهم والتوجيه ببحث أفضل الحلول لتأمين القرى المقامة على مخرات السيول وإزالة أى مصادر تهديد على حياتهم .
 
وعقب الجولة إجتمع المحافظ بمقر مركز ومدينة الصف مع مسئولى الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة والمديريات للوقوف على الوضع الحالى للقرى والتأكد من تلبية متطلبات الأسر المضارة وتوفير كافة مستلزمات الإقامة والإعاشة لهم .
 
كما وجه المحافظ رئيس مدينة الصف بالتنسيق مع كافة الجهات لتلبية كافة متطلبات الأسر المضارة والمقيمين بمقرات الإقامة المؤقتة وسرعة حصر المنازل المضارة بعزبتى " الكمال والسادات " بالإضافة للتأكد من سلامة المنشأت والمنازل بالقرى الواقعة على مخرات السيول بمراكز ومدن الصف وأطفيح بالكامل .
 
وشدد المحافظ على مدير مديرية الرى بتحسين حالة مخرات السيول وتأمين مجرى كل منها والتأكد من سلامة ضفافها وقدرتها على تحمل الضغوط لضمان سلامة أهالى القرى المحيطة بها .
 
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومديرى الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة .
 
 
وكانت وزعت مديرية التموين بالجيزة، 10 طن سلع غذائية وأكثر من 20 الاف رغيف خبز بمنطقة الديسمى بالصف، حيث تم توفير الخبز والسلع الأساسية للمتضررين من السيول بقرية الديسمى بالصف، وذلك بناء علي توجيهات ومتابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع المعاناة عن أهالي قرية الديسمي للمرة الثانية، حيث وزعت المديرية 3 طن أرز، و3 طن مكرونة، و3 طن سكر، واكثر من 750 زجاجة زيت، و10 آلاف رغيف خبز بلدى، و10 آلاف خبز سياحى و فينو، و تم توفير 100 أسطوانة بوتاجاز للمواطنين، ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية والخبز لكافة المواطنين.
 
 


جولة محافظ الجيزة (1)
جولة محافظ الجيزة (1)

جولة محافظ الجيزة (2)
جولة محافظ الجيزة (2)

جولة محافظ الجيزة (3)
جولة محافظ الجيزة (3)

جولة محافظ الجيزة (4)
جولة محافظ الجيزة (4)

جولة محافظ الجيزة (5)
جولة محافظ الجيزة (5)

 

 


الديسمي

الصف

قرية الديسمي

السيول

الطقس

اخبار مصر

اخبار مصرية

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة