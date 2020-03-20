محافظ الجيزة لأهالى الديسمى: نبحث أفضل الوسائل لتأمين حياتكم

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مخر السيل بالديسمى وقرى " الكمال والسادات " الواقعتين على ضفتيه بمركز ومدينة الصف للمرة الثانية خلال أسبوع، للتواصل مع الأهالى من المضارين والوقوف على حجم الخسائر هناك حيث طمأنهم المحافظ إلى وقوف الدولة وقيادتها السياسية إلى جانبهم والتوجيه ببحث أفضل الحلول لتأمين القرى المقامة على مخرات السيول وإزالة أى مصادر تهديد على حياتهم .

وعقب الجولة إجتمع المحافظ بمقر مركز ومدينة الصف مع مسئولى الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة والمديريات للوقوف على الوضع الحالى للقرى والتأكد من تلبية متطلبات الأسر المضارة وتوفير كافة مستلزمات الإقامة والإعاشة لهم .

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الصف بالتنسيق مع كافة الجهات لتلبية كافة متطلبات الأسر المضارة والمقيمين بمقرات الإقامة المؤقتة وسرعة حصر المنازل المضارة بعزبتى " الكمال والسادات " بالإضافة للتأكد من سلامة المنشأت والمنازل بالقرى الواقعة على مخرات السيول بمراكز ومدن الصف وأطفيح بالكامل .

وشدد المحافظ على مدير مديرية الرى بتحسين حالة مخرات السيول وتأمين مجرى كل منها والتأكد من سلامة ضفافها وقدرتها على تحمل الضغوط لضمان سلامة أهالى القرى المحيطة بها .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومديرى الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة .

وكانت وزعت مديرية التموين بالجيزة، 10 طن سلع غذائية وأكثر من 20 الاف رغيف خبز بمنطقة الديسمى بالصف، حيث تم توفير الخبز والسلع الأساسية للمتضررين من السيول بقرية الديسمى بالصف، وذلك بناء علي توجيهات ومتابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع المعاناة عن أهالي قرية الديسمي للمرة الثانية، حيث وزعت المديرية 3 طن أرز، و3 طن مكرونة، و3 طن سكر، واكثر من 750 زجاجة زيت، و10 آلاف رغيف خبز بلدى، و10 آلاف خبز سياحى و فينو، و تم توفير 100 أسطوانة بوتاجاز للمواطنين، ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية والخبز لكافة المواطنين.