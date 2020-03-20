اليوم السابع
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محافظ أسوان يقرر منع سرادقات المناسبات ودور السينما والمسارح تجنباً لـ"كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 09:50 م
محافظ أسوان يقرر منع سرادقات المناسبات ودور السينما والمسارح تجنباً لـ"كورونا" محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة ، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

 

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك غرفة عمليات بإشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة التجاوزات، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

 

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم فى تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان .

 

كما تابع اللواء أشرف عطية، لليوم الثانى على التوالى الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.


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