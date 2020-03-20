اليوم السابع
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مبادرة شعبية لأهالى العجمى لتطهير الأماكن العامة بالإسكندرية

الجمعة، 20 مارس 2020 06:58 م
مبادرة شعبية لأهالى العجمى لتطهير الأماكن العامة بالإسكندرية جانب من التعقيم
الإسكندرية أسماء على بدر

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دشن شباب العجمى بالإسكندرية، حملة تحت اسم "شباب مكافحة الكورونا"، والتي تهدف إلى نشر الوعي لدى أهالي الحي بخطر فيروس كورونا المستجد، والعمل على تطهير وتعقيم المساجد والكنائس ومحطات انتظار الركاب والمؤسسات بنطاق الحي، وذلك بشكل تطوعي وجهود ذاتية.

وقال عمر حسين، منسق الحملة : الفكرة جاءت بعد أن شعرنا بالخطر الحقيقي من ذلك الفيروس، ووجدنا عدم اهتمام من المواطن بهذا الخطر الداهم، رغم قيام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لمواجهه هذا الفيروس المميت، لذا قررنا أن يكون لنا دور فعال كشباب.

وأشار حسين، الي أن الحمله قامت على مدار يومان تطهير وتعقيم ١٥ مسجد كبير و٦ محطات اتوبيس وكنيسة، ولا تزال الحملة مستمرة طوال الأزمة.

وأضاف  احد الشباب المشاركين في الحملة، أنه رغم الخطر الذي من الممكن نتعرض له إلا أنه كان لازما علينا أن نتحرك تجاه مجتمعنا واهالنا حتى نستطيع أن نحميهم من خطر كورونا، وجاء تحركنا بشكل سريع وسط استجابة واسعه من الأهالي والمسئولين.

وكان قد دشن مجموعة من شباب محافظة الإسكندرية مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين بأهمية النظافة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا ومساعدة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس .

وقام الشباب بوزيع كمامات وجوانتيات و توزيع ملصقات فى الأماكن العامة والميكروباصات فيها تعليمات وقائية مهمة علي المارة والسيارات ،تطهير المحلات و ابواب السيارات والميكروباصات ، تطهير ايادى المواطنين بالكحول الإثيلى.

وطالب الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرات منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم ولسلامتهم بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء الجوانتى والكمامة.

 

وكانت قد اطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان " من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم" ايمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.

يذكر أن دشن عدد من المواطنين مبادرات لتعقيم وتطهير المناطق العامة ووسائل المواصلات لحماية المواطنين من فيرس كورونا ومنع انتشاره وتقديم نصائح للمواطنين لمنع انتشار المرض.

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الاسكندريه

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اخبار المحافظات

كورونا

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