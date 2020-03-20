اليوم السابع
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كورونا يفرغ أروقة الأمم المتحدة ويخلى المبنى تماما.. فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 09:30 م
كورونا يفرغ أروقة الأمم المتحدة ويخلى المبنى تماما.. فيديو الأمم المتحدة
كتب هيثم سلامة

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تجولت كاميرا قناة العربية داخل مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ظهرت خالية تماما بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن ذلك يأتي في إطار الالتزام التام بعدم الحضور للوقاية من فيروس كورونا، حيث عادة ما تعج أروقة الأمم المتحدة بحضور الصحفيين والدبلوماسيين والوفود من كل دول العالم، الأمر الذى شاهدناه في عدد من المباني والأروقة والشوارع عواصم الدول الأوربية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية  أعلنت عن تواصلها مع منتجين في الصين لتوفير معدات طبية، وأشارت خلال مؤتمر صحفى:"نعمل على توفير معدات طبية للدول التى تعانى نقصا"، وتابعت: "نعمل مع الشركات المعنية لتكثيف إنتاج أجهزة فحص الفيروس"، واستكملت منظمة الصحة العالمية: "نفهم التكلفة الاقتصادية لانتشار الوباء على الاقتصاد العالمي".

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

وكانت منظمة الصحة العالمية، أطلقت رقمًا عامًا على تطبيق "واتس آب"، لتتيح للناس بمختلف دول العالم الحصول على كافة المعلومات الصحيحة عن تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمختلف أنحاء العالم، وبهذا تكون قد وفرت المنظمة العالمية خدمة لنشر الأخبار والأرقام الصحيحة بين الشعوب فى جميع بقاع الأرض بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.

الرقم الذى أطلقته منظمة الصحة العالمية عبر "واتس آب"، هو ( +41798931892)، والذى يعد وسيلة معرفة هامة لسد الطريق أمام جميع الشائعات عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والتى قد تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين فى الدول التى ضربها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته فى الصين نهاية ديسمبر 2019، وحتى لحظة وصوله إلى عدد كبير من الدول حتى يومنا هذا.

 

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الأمم المتحدة

منظمة الصحة العالمية

مبنى الأمم المتحدة

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