اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بـ"كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 03:44 م
فيديو وصور.. تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بـ"كورونا" الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفى دمياط
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة وحدة الأزمات والكوارث بمديرية الصحة فى دمياط، تطهير وتعقيم ورش أقسام مستشفى دمياط العام، بواسطة فريق مكافحة العدوى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وذلك طبقا لتوجهات الدولة ومتابعة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور منال عوض محافظ دمياط وذلك بعد ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا لإحدى الممرضات بالمستشفى .

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير المستشفى، أنه تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفى والعناية المركزة تنفيذاً لخطة وحدة إدارة الأزمات للوقاية من فيروس كورونا، كما نفذت إدارة المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة.

وكشف الحفناوى أنه تم سحب 87 عينة من كافة الأطباء وطاقم التمريض منذ أيام بعد تعرض إحدى الممرضات للإصابة بفيروس كورونا، نتيجة مخالطتها لوالدتها المصابة، وجاءت نتائج العينات سلبية ما عدا حالة واحدة لممرضة خالطت الممرضة التى سبق إصابتها وتم الاتصال بها وإخبارها للتوجه لمستشفى الصدر تمهيدا لنقلها للحجر الصحى لكنها جاءت إلى المستشفى أمس وهو ما دفعنا لتطهير وتعقيم المستشفى.

وأشار الحفناوي إلى أن الفيديوهات المنتشرة عبر فيسبوك تثير الذعر لدى المواطنين وتثير حالة من القلق لدى الأهالي وهناك أكاذيب حول غلق المستشفى وعزل جميع الممرضات وهو كلام عار تماما من الصحة، فالمستشفى تعمل بكامل قوتها وتم أرسال الحالة الوحيدة بالمستشفى وهي ممرضة بعد أن جاءت نتيجة التحليل بإصابتها إلى الحجر الصحي بالإسماعيلية بالفعل.

وأوضح مدير المستشفى، أنه سيتم عمل مسح وفحص وإجراء التحاليل لكافة المخالطين بالممرضة المصابة للتأكد من مدى انتشار العدوى إليهم وجاري اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه نقل العدوى والوقاية من الفيروس.

وقال الحفناوى: نحن خط المواجهة وبمثابة الجيش الذى يحارب نعلم تماما المخاطر التى نواجهها من اجل التصدى لفيروس كورونا ونحن معرضين للعدوى ولكننا نؤدى عملنا.

ونفى الحفناوى وجود أى بؤر الفيروس، مؤكدا: نحن لسنا مستشفى عزل ولكننا نستقبل جميع الحالات واذا تأكد إصابتها يتم تحويلها للحجر الصحى المخصص.

 

تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا (2)
تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا 

 

تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا (3)
تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا

 

تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا (1)
تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا

دمياط

إصابة ممرضتين بكورونا

كورونا

مستشفى دمياط

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة