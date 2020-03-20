فيديو وصور.. تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بـ"كورونا"

دمياط عبده عبد البارى

بدأت لجنة وحدة الأزمات والكوارث بمديرية الصحة فى دمياط، تطهير وتعقيم ورش أقسام مستشفى دمياط العام، بواسطة فريق مكافحة العدوى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وذلك طبقا لتوجهات الدولة ومتابعة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور منال عوض محافظ دمياط وذلك بعد ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا لإحدى الممرضات بالمستشفى .

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير المستشفى، أنه تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفى والعناية المركزة تنفيذاً لخطة وحدة إدارة الأزمات للوقاية من فيروس كورونا، كما نفذت إدارة المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة.

وكشف الحفناوى أنه تم سحب 87 عينة من كافة الأطباء وطاقم التمريض منذ أيام بعد تعرض إحدى الممرضات للإصابة بفيروس كورونا، نتيجة مخالطتها لوالدتها المصابة، وجاءت نتائج العينات سلبية ما عدا حالة واحدة لممرضة خالطت الممرضة التى سبق إصابتها وتم الاتصال بها وإخبارها للتوجه لمستشفى الصدر تمهيدا لنقلها للحجر الصحى لكنها جاءت إلى المستشفى أمس وهو ما دفعنا لتطهير وتعقيم المستشفى.

وأشار الحفناوي إلى أن الفيديوهات المنتشرة عبر فيسبوك تثير الذعر لدى المواطنين وتثير حالة من القلق لدى الأهالي وهناك أكاذيب حول غلق المستشفى وعزل جميع الممرضات وهو كلام عار تماما من الصحة، فالمستشفى تعمل بكامل قوتها وتم أرسال الحالة الوحيدة بالمستشفى وهي ممرضة بعد أن جاءت نتيجة التحليل بإصابتها إلى الحجر الصحي بالإسماعيلية بالفعل.

وأوضح مدير المستشفى، أنه سيتم عمل مسح وفحص وإجراء التحاليل لكافة المخالطين بالممرضة المصابة للتأكد من مدى انتشار العدوى إليهم وجاري اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه نقل العدوى والوقاية من الفيروس.

وقال الحفناوى: نحن خط المواجهة وبمثابة الجيش الذى يحارب نعلم تماما المخاطر التى نواجهها من اجل التصدى لفيروس كورونا ونحن معرضين للعدوى ولكننا نؤدى عملنا.

ونفى الحفناوى وجود أى بؤر الفيروس، مؤكدا: نحن لسنا مستشفى عزل ولكننا نستقبل جميع الحالات واذا تأكد إصابتها يتم تحويلها للحجر الصحى المخصص.



تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا



تعقيم وتطهير مستشفى دمياط العام بعد إصابة ممرضتين بفيروس كورونا