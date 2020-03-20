اليوم السابع
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فورد وجنرال موتورز يتجهان لصناعة الأجهزة الطبية بعد اغلاق مصانع السيارات

الجمعة، 20 مارس 2020 08:57 م
فورد وجنرال موتورز يتجهان لصناعة الأجهزة الطبية بعد اغلاق مصانع السيارات جنرال موتورز
كتبت: نهال طارق

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يتطلع صناع السيارات الأمريكية إلى صنع أجهزة تهوية ومعدات طبية أخرى للمساعدة في مكافحة وباء كورونا ، وبحسب تقرير لـ " سي ن ان " الامريكية أصبح نقص أجهزة التهوية مصدر قلق متزايد حيث يزداد عدد الإصابات المبلغ عنها في جميع أنحاء الولايات المتحدة،  في الحالات الأكثر خطورة ، يفقد مرضى كورونا القدرة على التنفس من تلقاء أنفسهم ويتطلبون جهاز تنفس صناعي يضخ الهواء من وإلى الرئتين.

وقالت شركة فورد في بيان "بصفتها أكبر منتج في أمريكا للسيارات وأكبر جهة توظيف لعمال السيارات ،إن فورد مستعدة لمساعدة الإدارة الأمريكية بأي طريقة ممكنة ، بما في ذلك إمكانية إنتاج مراوح ومعدات أخرى".وتم عقد مناقشات أولية مع الحكومة الامريكية 

وقالت جنرال موتورز بدورها إنها تبحث في إمكانية إنتاج معدات طبية ، بما في ذلك أجهزة التهوية.وقالت المتحدثة باسم الشركة ، جانين جينيفان ، إن الرئيسة التنفيذية ماري بارا كانت على اتصال بالبيت الأبيض بخصوص الأمر مشيرة الى أن الشركة تعمل لايجاد حلول خلال فترة الازمة.

ووفقا للتقرير أغلقت فورد وجنرال موتورز إنتاج السيارات في المصانع في أمريكا الشمالية بسبب مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا كما كان الانخفاض المتوقع في الطلب على السيارات والشاحنات الجديدة لعب دورا في قراراتهم ليصل مجموع مصانع فورد وجنرال موتورز الذي تسبب كورونا في اغلاقها الي 83 مصنعا.

 

 


فورد

جنرال موتورز

تيسلا

نيويورك

وباء كورونا

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