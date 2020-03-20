اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 03:49 م
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غلق 905 مراكز دروس خصوصية فى الإسكندرية لمواجهة "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 03:41 م
غلق 905 مراكز دروس خصوصية فى الإسكندرية لمواجهة "كورونا" تشميع مراكز تعليمية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الاسكندرية لليوم الخامس علي التوالي، حملاتها مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الاحياء بمعاونة الكول الأمني والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر

ووجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه شرق الاسكندرية، الإدارات المعنية بالحي لشن حملة مكبرة لإغلاق جميع المراكز التعليمية بنطاق الحي حفاظا على صحة الطلاب وتجنبا لانتشار الفيروس، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم

واستهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي وغيرها من أماكن التجمعات،  وتم تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 4 مركزا تعليميا، وعدد 7 دور حضانة ، وعدد 6 بلاي ستيشن، وعدد 7 جيم، بكل من شارع جمال عبد الناصر والمندره بحري ، وشارع 30 المتفرع منه شارع 20 ومنطقة العمارو ، وتشكلت لجنة الغلق من السادة ممثلي الجهات المعنية  ( مدير إدارة الخدمات بالحي ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ، مدير مركز معلومات التنمية المحلية ، ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية، العضو القانوني بالحي) ، وبحضور ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية ، وممثل التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع قسم شرطة ثان المنتزه والكول الأمني المصغر ومعاون مباحث القسم

وكان اللواء محمد  الشريف محافظ الاسكندرية قد أكد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، قد قامت علي مدار أربعة أيام بغلق 905 مقر مختلف على مستوي المحافظة متمثل في غلق عدد 650 مركزا للدروس الخصوصية وحضانة، وغلق عدد 194 محلا للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وغلق عدد 61 صالة جيم. هذا بالإضافة إلى غلق عدد 43 مقهي مخالفة بالإضافة إلى مصادرة عدد 1932 شيشة وذلك من خلال حملات مكثفة علي مستوي أحياء المحافظة

 
بالشمع الاحمر
 
 
غلق المراكز

 


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